Italianen eerder met pensioen en basisinkomen voor allerarmsten TTR

26 september 2018

17u38

Bron: ANP 3 In de Italiaanse begrotingsplannen voor 2019 is de invoering van een basisinkomen voor armen opgenomen. Ook kunnen mensen eerder met pensioen. Minister van Economie en Financiën Giovanni Tria heeft dat vandaag gezegd tijdens een congres van detailhandelaren.

Tria komt daarmee tegemoet aan de wensen van coalitiepartner Vijfsterrenbeweging. M5S-leider Luigi Di Maio dreigde gisterenavond het nieuwe begrotingsvoorstel niet te steunen in het parlement als er geen rekening zou worden gehouden met zijn verkiezingsbeloften.

De minister van Economie en Financiën zei dat een basisinkomen meehelpt de sociale consequenties van de technologische verandering te beheersen. Eerder kunnen stoppen met werken, stelt bedrijven in staat jonger en beter geschoold personeel in dienst te nemen. Tria deed geen verdere uitspraken over de omvang van de maatregelen en de financiering.