Italiaanse wegbeheerder Autostrada: "Half miljard voor compensatie brugramp Genua" Redactie

18 augustus 2018

18u12

Bron: AD.nl 0 De exploitant van de brug die dinsdag in Genua instortte en waarbij 42 doden vielen, heeft een half miljard euro toegezegd voor de afwikkeling van de ramp. Wel zei een directeur dat het bedrijf geen signalen had dat de brug iets zou mankeren.

"We zullen alles op alles zetten om de slachtoffers en nabestaanden van de ramp met de ingestorte brug te compenseren voor hun leed." Dat zeiden Fabio Cerchiai en Giovanni Castellucci, de hoofden van Autostrade per l'Italia, de exploitant van de Morandi-brug over de rivier de Polcevera die dinsdag instortte in de Italiaanse havenstad.

Het duo uitte vandaag tijdens een persconferentie diepe bedroefdheid over de slachtoffers en kondigde aan dat de tolwegmaatschappij een fonds voor de nabestaanden van de slachtoffers gaat oprichten. De exploitant is in handen van een conglomeraat van bedrijven dat deels in bezit is van de Italiaanse familie Benetton.

Veilige bruggen

Autostrade per l'Italia heeft alle medewerking aan de Italiaanse overheid toegezegd in het vinden van de oorzaak van het instorten. Toen Castellucci werd gevraagd om een onvoorwaardelijke verontschuldiging voor de instorting te geven, zei hij: "Verontschuldigingen en verantwoordelijkheden zijn dingen die met elkaar verbonden zijn. Verontschuldigingen geef je wanneer je je verantwoordelijk voelt". Hij voegde daaraan toe dat hij op de uitkomst van het officiële onderzoek zal wachten om al dan niet verantwoordelijkheid voor de instorting te nemen.

"Uit alle rapporten over de ingestorte brug in Genua die wij in bezit hebben, blijkt dat de brug in goede staat verkeerde", aldus Castellucci. Ook vertelde hij dat alle andere bruggen op de tolwegen die Autostrade exploiteert veilig zijn.