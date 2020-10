Italiaanse vrouw medeverdachte in financieel schandaal Vaticaan IB

14 oktober 2020

03u51

Bron: ANP, Reuters 0 Een 39-jarige Italiaanse vrouw die banden heeft met de afgetreden kardinaal Angelo Becciu, is gisteren opgepakt in verband met een financieel schandaal binnen de katholieke kerk. Dat melden de Italiaanse politie en het Vaticaan. Becciu trad vorige maand onder grote druk van paus Franciscus af na te zijn beschuldigd van verduistering en nepotisme.

De vrouw, Cecilia Marogna, is in Milaan aangehouden door de financiële politie vanwege een internationaal arrestatiebevel dat de Vaticaanse autoriteiten hadden uitgevaardigd. Een hooggeplaatste bron binnen het Vaticaan zegt dat Marogna wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte, of betrokkenheid daarbij.

De afgelopen dagen verschenen interviews met Marogna in Italiaanse media, waarin zij stelt dat ze een half miljoen euro van Becciu ontving voor "parallelle diplomatie" om missieposten in conflictgebieden te helpen. Marogna ontkende in de interviews dat ze iets verkeerds heeft gedaan.

Becciu kwam onlangs in opspraak vanwege een schandaal waarbij geld van de kerk werd geïnvesteerd in kostbaar vastgoed in Londen. Een onderzoek naar de aankoop van een gebouw deed binnen het Vaticaan een aantal koppen rollen. Onder anderen de hoofden van de politie en de financiële autoriteit van het Vaticaan stapten op. Becciu ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan malversaties.

