Italiaanse viroloog heeft hekel aan paniekzaaierij rond coronavirus: “We zijn niét in oorlog” Sebastiaan Quekel

27 februari 2020

13u38 6 Sinds twee weken werkt ze zonder pauze, de directrice van het laboratorium voor Microbiologie in Milaan. In die functie voert ze onder meer tests op het coronavirus uit. In een interview met de Italiaanse krant ‘La Repubblica’ zegt Maria Rita Gismondo dat Italië doet alsof het in staat van oorlog verkeert. Er is volgens haar sprake van “een bombardement van berichten die angst aanwakkeren en voor collectieve hersenspoeling zorgen”. “Maar eigenlijk gaat het om niet veel meer dan een normaal griepvirus.”

Een hand geven, vraagt de ‘Repubblica-journalist’ zich af. “Ja natuurlijk, we wassen ze toch weer.” Een mondkapje draagt ze niet. “Die doen we op als we de tests uitvoeren en in de omgang met geïnfecteerde patiënten, maar voor de rest kun je nog beter een carnavalsmasker dragen.”

Op de derde verdieping van het ziekenhuis Sacco heeft Gismondo haar kantoor. De 66-jarige directrice heeft weinig tijd voor een interview met de grootste Italiaanse krant. Het laboratorium voor Klinische Microbiologie, Virologie en Nooddiagnostiek is sinds twee weken 24 uur per dag in de weer vanwege het coronavirus. De vragen worden in Italiaans sneltempo doorgenomen.

De president van de regio Lombardije waar het virus uitbrak heeft gezegd dat “het niet veel meer is dan een normale griep”. “Goed. Dat betekent dat er naar me geluisterd wordt”, antwoordt Gismondo. De regiopresident zou zich overigens vandaag zelf in quarantaine geplaatst hebben, nadat het virus bij zijn naaste medewerker geconstateerd werd.

Ophef

De directrice heeft een hekel aan de ophef die nu gemaakt wordt. Maar wat moeten we dan doen, vraagt ‘La Repubblica’ zich af. “Wachten. Geen paniek zaaien en goed opletten. Van onze kant is er veel werk te doen. Dingen aan mensen uitleggen, hen informeren, eerlijk zeggen dat de zaken zich ten goede en ten kwade kunnen keren. Met veel objectiviteit de waarheid vertellen. De huidige berichtgeving doet echter uitschijnen alsof we in oorlog zijn. Dat is niet het geval.”



Dat er nu ook in andere landen lichte paniek heerst, duidt erop dat mensen het misschien toch nog niet goed begrijpen. Hoe legt Gismondo het zelf uit aan haar familie? Ziet ze die eigenlijk nog of leeft ze in het laboratorium? “De laatste weken ben ik alleen naar huis gegaan om te slapen, twee of drie uur per nacht. Ik heb twee dochters en een kleindochter van negen jaar.”

Die kleindochter heeft ondertussen een bijzonder beeld van oma. “Ze had me op de televisie gezien en ze zei dat oma het coronavirus had! Mijn dochter heeft haar uitgelegd dat ik enkel het virus bestudeer. Toen zei ze ‘dan ben je besmettelijk. Besmet je mij nu ook?’”

Toen mijn kleindochter een foto van mij zag met een mondkapje vroeg ze me of ik me had verkleed als microbioloog voor carnaval Maria Rita Gismondo

“We hebben de plicht om het uit te leggen”

Wat zeg je in zo'n geval tegen een kind van 9 jaar? “Kinderen hebben uitleg nodig. Je moet niet zeggen dat er niets aan de hand is, je moet zeggen dat er inderdaad een virus van de ene persoon op de andere overgaat. En als je je slecht voelt en koorts hebt en hoest, dan moet je thuisblijven. Ik heb haar kunnen geruststellen. Toen ze een foto van mij zag met een mondkapje vroeg ze me of ik me had verkleed als microbioloog voor carnaval.”



Mondkapjes zijn hoe dan ook een bron van verwarring. Gismondo draagt er geen tijdens het vraaggesprek. Niet nodig, is ze resoluut. Ze vindt dat net mensen in de gezondheidszorg de kalmte moeten bewaren. “Wie zich met gezondheidszorg bezighoudt, heeft de plicht het uit te leggen. Zodat alle vaders en moeders kalmeren. Maar als mensen overstelpt worden met video’s van uitgestorven steden en ambulances met gillende sirenes, dan creëer je paniek. De enorme hoeveelheid maatregelen die de Italiaanse overheid genomen heeft, lijken uit wetenschappelijk oogpunt overdreven. Maar mensen hebben een antwoord nodig. En verder wordt gezondheidszorg op politiek niveau vaak gebruikt voor eigen doelen. Daar zeg ik verder beter niets over, behalve dan dat het onacceptabel is.”

Zal dit virus nu nog lang de agenda bepalen? “Volgende week zullen we het er ook nog wel over hebben. De mensen die in Italië zwaar ziek geworden zijn van het coronavirus alleen zijn vooralsnog op de helft van één hand te tellen. De anderen zijn patiënten met een afweersysteem dat al aangetast was door andere ziektes. Zij zouden vanzelfsprekend ook complicaties gekregen hebben van een gewone griep. De paar mensen die overleden zijn, hadden kanker in een vergevorderd stadium of waren al levensgevaarlijk ziek. Eén ding moeten we niet vergeten, en dat is handen wassen. Het toilet is één deur verder.”

Lees ook: 20 vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? Kan het virus nog gevaarlijker worden en mag ik straks nog op vakantie? (+)