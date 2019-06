Italiaanse vicepremier houdt voet bij stuk: “Wij nemen geen genoegen meer met kruimels in Europa” TT

17 juni 2019

13u21

Bron: ANP 0 De Italiaanse regering zwicht in zijn economisch beleid niet voor de dreigementen met strafmaatregelen van de Europese Commissie, beklemtoonde de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini vanmorgen. “Wij zijn onderdeel van een regering die geen genoegen meer neemt met de kruimels in Europa”. De vlaktaks komt er, aldus Salvini van de rechts-populistische Lega.

De Europese Commissie wil sancties tegen de Italiaanse regering omdat die zich niet houdt aan de begrotingsregels en het schuldenplafond. Rome geeft in de ogen van Brussel veel te veel geleend geld uit. Salvini en zijn coalitiepartner Luigi Di Maio van M5S, de Vijfsterrenbeweging die is gericht tegen de gevestigde orde, willen de kwakkelende Italiaanse economie vlot trekken. Ze stellen dat daarvoor meer geld in de economie moet worden gepompt, bijvoorbeeld door belastingverlaging, zoals Salvini voorstelt, of een basisinkomen, waar Di Maio druk mee bezig is.

De twee leiders zijn het zelden eens, maar vinden beiden dat het land de crisis niet te boven komt, omdat er niet genoeg geld rolt. Salvini zei dat de EU maar moet leren leven met de Italiaanse vlaktaks. Daarmee worden alle inkomens op dezelfde manier belast.

De Italiaanse 'compromispremier' Giuseppe Conte is geen lid van Lega of M5S. Hij probeert de twee radicale coalitiepartners te matigen, samen met de partijloze economieprofessor Giovanni Tria, de minister van Financiën. Conte werkt aan een brief aan de Europese Commissie waarin hij moet uitleggen waarom sancties tegen Italië niet gerechtvaardigd zijn. De brief zou voor 20 juni verstuurd moeten zijn. Volgens kringen rond de premier probeert hij “een balans te vinden tussen standvastigheid en open staan voor dialoog”, bericht persbureau ANSA.