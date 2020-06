Italiaanse verpleger gearresteerd die 8 mensen zou hebben gedood jv

15 juni 2020

20u33

Bron: AFP 0 Een verpleger die ervan wordt verdacht acht ouderen te hebben gedood in een bejaardentehuis in Midden-Italië, is gearresteerd na een onderzoek van bijna twee jaar. Dat melden Italiaanse persbureaus.

Het parket van Ascoli Piceno, in de regio Marche, startte in september 2018 een onderzoek na een twintigtal "abnormale” sterfgevallen in een plaatselijk bejaardentehuis. De onderzoekers, die heel wat medische dossiers in beslag namen, kwamen uit bij een verpleger die in eerste instantie werd verdacht van de dood van twee mensen en de diefstal van medische apparatuur.

Na talrijke medische analyses beval het parket de uiteindelijk zijn arrestatie, omdat hij ervan werd verdacht acht mensen te hebben gedood en geprobeerd heeft ook vier anderen te vermoorden. De 57-jarige man, wiens naam niet is bekendgemaakt, zou in januari 2017 en februari 2019 enorme doses medicatie bij zijn slachtoffers hebben geïnjecteerd, waardoor ze zijn omgekomen.

In Italië haalden de afgelopen jaren verschillende dergelijke gevallen het nieuws. De daden werden gepleegd door verpleegkundigen, maar ook door een arts.