Italiaanse verpleegster toont zware tol die coronavirus van haar lichaam eist: “Ik ben bang en moe” KVDS

11 maart 2020

13u56 0 Een Italiaanse verpleegster heeft in een aangrijpende post op Instagram verteld hoe zwaar het is om in een ziekenhuis te werken in tijden van het coronavirus. “Ik ben bang en moe, maar ik draag mijn steentje bij”, schrijft Alessia Bonari bij een foto van de kneuzingen die haar slecht passende beschermingsbril op haar gezicht achterlieten. “Hopelijk jullie ook. Blijf thuis en breng niemand in gevaar.”

De post – die in twee dagen tijd al meer dan een half miljoen keer werd geliket – maakt heel wat los op sociale media. Bonari vertelt erin dat ze verpleegster is en bang is om naar haar werk te gaan nu het coronavirus zo genadeloos om zich heen grijpt. Het aantal gevallen loopt in Italië intussen op tot meer dan 10.000 en de dodentol nadert de 500. Het hele land is sinds dinsdag in quarantaine.

Masker

“Ik ben bang dat het masker dat ik draag niet voldoende aansluit op mijn gezicht en dat ik mezelf misschien al per ongeluk met vuile handschoenen heb aangeraakt”, schrijft ze. “Ik ben fysiek moe. Het materiaal dat ons moet beschermen is slecht, mijn laboratoriumjas doet me zweten en eenmaal ik aangekleed ben, kan ik zes uur lang niet meer naar toilet gaan of drinken.”

“Ik ben ook psychisch moe, net als mijn collega’s, die al weken in de weer zijn door het virus”, gaat ze verder. “Maar dat belet ons niet om ons werk te doen zoals gewoonlijk. Ik zal blijven zorgen voor mijn patiënten, omdat ik trots ben op mijn werk en mijn job heel graag doe.”

Ze doet ook een oproep. “Ik vraag aan iedereen die dit leest om onze inspanningen niet te beschamen, om onbaatzuchtig te zijn en thuis te blijven. En zo diegenen te beschermen die het meeste kwetsbaar zijn”, aldus Bonari. “Wij, jonge mensen, zijn niet immuun voor het coronavirus. Ook wij kunnen ziek worden. Of erger. Ik heb niet de luxe dat ik terug kan naar mijn in quarantaine geplaatste huis. Ik moet werken en mijn steentje bijdragen. Doen jullie dat ook. Alsjeblieft.”

De post werd onthaald op bewonderende reacties. Al 20.000 Instagramgebruikers staken de jonge vrouw een hart onder de riem en bedankten haar voor haar inzet. “Je bent een voorbeeld”, klinkt het onder meer. “Voor het land en de hele mensheid. Ik stuur je een dikke knuffel.”

