Italiaanse verpleegster pleegt zelfmoord uit schrik anderen besmet te hebben Sven Van Malderen

25 maart 2020

17u40

Bron: Fnopi.it/Daily Mail 42 Een Italiaanse verpleegster heeft zelfmoord gepleegd uit angst om anderen besmet te hebben met het coronavirus. Het spijtige voorval wordt nu aangewend om de mentale druk onder het medisch personeel bespreekbaar te maken.

Daniela Trezzi (34) stond paraat op de intensieve afdeling van een ziekenhuis in Monza. De Italiaanse stad -in vogelvlucht 14 kilometer van Milaan- ligt in Lombardije, de zwaarst getroffen regio van Italië. Sinds 10 maart bleef ze ziek thuis, een test wees uit dat ze inderdaad besmet was.

“Ze stond onder zware stress omdat ze schrik had dat net zij het virus verder verspreid had”, aldus de Italiaanse vereniging van verpleegsters. “Haar eigen inspanningen om de crisis onder controle proberen te houden, verdwenen daarbij in het niets. Een week eerder was er ook al een gelijkaardig geval in Venetië.”

In Londen maakte een jonge verpleegster eveneens een eind aan haar leven. In het ziekenhuis waar ze werkte, waren acht coronadoden gevallen.

Alarmbel

Tijd dus om aan de alarmbel te trekken. “We hebben voor dit beroep gekozen in goede én in kwade tijden. De druk waar dokters en verplegers nu mee te kampen hebben, valt allerminst te onderschatten”, stelt de vereniging.

Uit cijfers van een Italiaans onderzoeksinstituut blijkt dat in het land intussen al 5.760 gezondheidswerkers positief getest hebben op het coronavirus. Het medisch personeel maakt 8 procent uit van het totale aantal besmettingen, die teller stond gisteren op 69.176. “Dat percentage moet dringend omlaag, anders gaan we nog meer in de problemen komen”, klinkt het. Dertig artsen hebben de strijd intussen al met hun leven moeten bekopen.

“Angst voor onbekende heeft haar over rand gedreven”

Het is echter niet enkel het zorgend personeel dat op mentaal vlak in de gevarenzone vertoeft. In de Britse havenstad King’s Lynn ondernam een jonge serveerster een zelfmoordpoging omdat haar wereld plots beperkt bleef tot de vier muren thuis. Emily Owen stierf uiteindelijk in het ziekenhuis.

“Onze dochter had een zware vorm van autisme en kon maar moeilijk overweg met de sociale normen in onze maatschappij”, leggen haar ouders uit. “Nu vielen al haar plannen in het water, daarbij kwam ook nog eens het opgesloten gevoel. De angst voor het onbekende heeft haar over de rand gedreven.”

Owen had enkele dagen voor haar dood nog gewaarschuwd dat er “meer mensen zouden sterven aan zelfmoord dan aan het virus zelf”. Haar familie roept nu op om mensen met mentale problemen niet in de steek te laten tijdens deze pandemie.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.

