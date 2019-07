Italiaanse transportsector staakt: vermijd woensdag het openbaar vervoer

21 juli 2019

16u21

Bron: Belga

Wie deze week het openbaar vervoer wil gebruiken in Italië, houdt woensdag best rekening met zware hinder. De bonden kondigden voor die dag een nationale staking voor de transportsector aan. In de luchtvaart zijn er vrijdag stakingsacties gepland.