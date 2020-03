Italiaanse toerisme riskeert terugval van een halve eeuw: “60% minder bezoekers dan vorig jaar” MDG

19 maart 2020

15u49

Bron: Belga 0 De epidemie van het coronavirus zal het Italiaanse toerisme in 2020 waarschijnlijk terugbrengen tot het niveau van midden de jaren 60. Dat meldt de vereniging van toeristische operatoren Assoturismo donderdag. "Zelfs in geval van een snelle oplossing van de gezondheidscrisis zullen we door het effect van de pandemie het jaar afsluiten met een afname van meer dan 260 miljoen bezoekers (-60 procent) vergeleken met vorig jaar", zegt het sectororganisatie op haar website.

Het Italiaanse toerisme zou zo 2020 eindigen met ongeveer 172 miljoen bezoekers. "Dit is het niveau van halverwege de jaren 60, toen de wereld door de Koude Oorlog in blokken verdeeld was en vliegreizen een luxe waren die weinigen konden betalen", aldus de organisatie.

2021

Assoturismo rekent op een "geleidelijke terugkeer naar de normaliteit" in mei, maar denkt niet dat het zo snel zal gaan voor de toerismesector. "De belangrijkste buitenlandse toeristenmarkten zullen zich in de beste hypothesen pas vanaf 2021 kunnen herstellen", verwacht het syndicaat. De toeristische sector vertegenwoordigt volgens Assoturismo, direct en onrechtstreeks, 13 procent van het bnp en meer dan drie miljoen jobs in logies, restaurants, transport, en meer.

Het coronavirus heeft sinds zijn verschijning in december wereldwijd meer dan 9.000 mensen gedood. Italië is het tweede zwaarst getroffen land met 2.987 doden, en is op weg China (3.245 doden) voorbij te steken.