Italiaanse Tina (71) vreest Schotland te worden uitgezet na brexit: "Ik woon hier al 59 jaar, mijn roots liggen hier"

04 maart 2019

Bron: Mirror 0 De 71-jarige Italiaanse Tina Crolla Stewart, die in 1960 naar Schotland verhuisde, heeft van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken te horen gekregen dat ze moet bewijzen het recht te hebben om daar te blijven wonen. Zij is een van de honderden Italiaanse Schotten die een permanente verblijfsvergunning zal moeten aanvragen als gevolg van de brexit.

Samen met vele anderen hoopt Tina, na bijna zestig jaar in Schotland te hebben gewoond, dat haar aanvraag goedgekeurd zal worden en dat ze het land dus niet moet verlaten.

“Bedankt, brexiteers. Na 59 jaar in Schotland te hebben gewoond, moet ik een permanente verblijfsvergunning aanvragen”, aldus Tina in een interview met de Britse tabloid Daily Record. “Een periode van 59 jaar wil volgens mij zeggen dat ik hier permanent woon. Het is niet zo dat ik na al die jaren nog altijd aan het testen ben of ik het hier wel leuk vind.” De vrouw heeft haar hele leven in Schotland gewerkt en ze heeft er ook belastingen betaald. “Het feit dat ik nu plots een verblijfsvergunning nodig heb is gewoonweg absurd”, zo vertelt Tina.

“Mijn roots liggen in Schotland”

Tina is afkomstig uit Picinisco, een gemeente ten zuidoosten van Rome. Ze verhuisde naar Glasgow, waar ze als juridisch secretaresse werkte en twee kinderen grootbracht.

“Aan het begin van de hele brexit-saga dacht ik dat we ons geen zorgen moesten maken, maar nu ben ik daar niet meer zo zeker van”, aldus Tina. “Ik heb gesproken met mensen uit heel Europa (die nu ook in Groot-Brittannië wonen, nvdr.) en zij voelen zich net hetzelfde.”

“Als Groot-Brittannië de EU verlaat zonder overeenkomst, zullen we op 29 maart een aanvraag moeten indienen om een vaste verblijfsvergunning te kunnen bemachtigen. Als er wel een akkoord is, hebben we tot december 2020. Hopelijk zal onze aanvraag goedgekeurd worden.” Maar de kans blijft bestaan dat zo’n aanvraag geweigerd wordt. “Dit is mijn thuis, ik hou van Schotland. Ik ben getrouwd met een Schot, al mijn roots liggen hier. Ik had nooit gedacht dat ik ooit met zo’n ramp te maken zou krijgen.”

Schande

“Het is een schande voor de Britse regering. Zulke mensen wonen vaak al hun hele leven hier”, aldus een woordvoerster van de non-profitorganisatie ‘Positive Action in Housing’. “Velen van hen zijn oud of ziek en moeten nu nog die hele administratie voor een verblijfsvergunning doorstaan. Een schande!”