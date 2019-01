Italiaanse terrorist Battisti in Bolivia opgepakt kv

13 januari 2019

06u53

Bron: Belga 0 De linkse terrorist Cesare Battisti, die op de loop was voor het Braziliaanse gerecht, is opgepakt in Bolivia. Dat deelde een medewerker van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro vrijdag mee.

Braziliaanse rechters hadden in december de arrestatie bevolen van de Italiaan die decennia geleden zijn geboorteland ontvluchtte en bij verstek veroordeeld was voor verschillende moorden.

Nadat de uitvaardiging van het arrestatiebevel vluchtte Battisti van Brazilië naar Bolivia. "De Italiaanse terrorist Cesare Battisti is vanavond in Bolivia gearresteerd", schreef Filipe Martins, een adviseur van president Bolsonaro op Twitter. Hij voegde eraan toe dat de Italiaan wellicht naar Brazilië wordt overgebracht alvorens hij wordt uitgeleverd aan Italië, waar hij een levenslange straf moet uitzitten.



Battisti stond aan de wieg van de radicale Italiaanse groepering Gewapende Proletariërs voor het Communisme. Hij werd in 1993 bij verstek veroordeeld voor vier politieke moorden in de jaren 1970. Hij ontsnapte uit een Italiaanse gevangenis in 1981 en vluchtte naar Frankrijk en Mexico voor hij in Brazilië belandde in 2004 en zich daar blijvend vestigde. Battisti is nu 63 jaar en heeft altijd zijn onschuld staande gehouden.