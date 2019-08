Italiaanse sociaaldemocraten steunen Conte als premier, nieuwe coalitie in de maak FVI

28 augustus 2019

13u13

Bron: Belga 0 De sociaaldemocratische PD in Italië zal Giuseppe Conte steunen als de volgende premier. Dat bevestigden drie verschillende partijkopstukken, die anoniem wilden blijven om de regeringsonderhandelingen niet te boycotten. De steun van PD-partijleider Nicola Zingaretti wijst op vooruitgang in de onderhandelingen.

De populistische Vijfsterrenbeweging en de PD zaten woensdagvoormiddag opnieuw bijeen om een coalitie te vormen. Op die manier willen ze vervroegde verkiezingen vermijden. Hoewel de PD dus akkoord is met Conte als nieuwe premier, zouden er over andere ministerfuncties nog grote meningsverschillen bestaan. Zo zou er onenigheid zijn over het aanblijven als vicepremier van Luigi Di Maio, de partijleider van de Vijfsterrenbeweging, die zelf op een verlengd mandaat aandringt.

Lega verliest aan populariteit

Voor ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die de regeringscrisis uitlokte, zou een samenwerking tussen PD en M5S het slechtst denkbare scenario zijn. Het zou hem degraderen van vicepremier die de afgelopen maanden de lakens uitdeelde in Italië tot leider van een oppositiepartij. Zijn gok lijkt zijn partij ondertussen al stilaan populariteit te kosten: de Lega daalde van 38,7 procent (opgetekend eind juli) naar 33,9 procent volgens een peiling die zondag is gepubliceerd. Conte overschaduwt met 61 procent zowel Salvini als Di Maio wat betreft de populariteit van individuele politici. Dat blijkt uit een peiling die afgelopen zaterdag werd afgenomen.