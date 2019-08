Italiaanse sociaaldemocraten steunen Conte als premier, coalitie met Vijfsterrenbeweging in de maak FVI LH

28 augustus 2019

13u13

Bron: Belga 2 De sociaaldemocraten van Partito Democratico (PD) willen een nieuwe Italiaanse regering vormen met de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) met Giuseppe Conte als premier. Dat meldt de populistische M5S zelf. Morgen wordt Conte verwacht bij de Italiaanse president Sergio Mattarella, zo heeft een woordvoerder van het staatshoofd deze avond bekendgemaakt.

De populistische Vijfsterrenbeweging en de PD zaten deze voormiddag opnieuw bijeen om een coalitie te vormen. Op die manier willen ze vervroegde verkiezingen vermijden. Hoewel de PD dus akkoord is met Conte als nieuwe premier, zouden er over andere ministerfuncties nog grote meningsverschillen bestaan. Zo zou er onenigheid zijn over het aanblijven als vicepremier van Luigi Di Maio, de partijleider van de Vijfsterrenbeweging, die zelf op een verlengd mandaat aandringt.

“Salvini is geïsoleerd en verslagen”

Na een hapering in de coalitiegesprekken, die vast leken te lopen op de eis van de Vijfsterrenbeweging dat Giuseppe Conte mag aanblijven als premier, werden de onderhandelingen gisteren hervat. Vandaag raakte dan bekend dat de PD Conte steunt als premier.

In een toespraak voor zijn partij trachtte PD-leider Zingaretti zijn leden warm te maken voor een regering met de Vijfsterrenbeweging. “Laten we een einde maken aan deze periode van haat, wrok, doortraptheid en egoïsme. Laten we opnieuw de veiligheid, de wettelijkheid en het welzijn van de mensen centraal stellen, zonder telkens weer zondebokken te zoeken.” De nieuwe Italiaanse regering, zei Zingaretti, “zal het imago van de Italiaanse politiek veranderen”.

De speech van de PD-leider kan gelden als een stevige vingerwijzing naar Matteo Salvini, de sterke man van de extreemrechtse Lega die het voorbije jaar vicepremier was en zich vooral met een hard asiel- en migratiebeleid in de kijker werkte. Nadat Salvini de stekker uit de regering had getrokken, startten de PD en de Vijfsterrenbeweging coalitiegesprekken op. Die “waren en blijven moeilijk” en zijn “geen wandeling in het park”, aldus Zingaretti, maar “een iets is alvast duidelijk: Salvini, de grootste protagonist en misschien ook het grootste gevaar (voor Italië), is geïsoleerd en verslagen”.

Later vandaag zei de leider van de Vijfsterrenbeweging, Luigi Di Maio, dat er met de PD een “politiek” akkoord is om Giuseppe Conte te laten aanblijven als premier en dat Conte een “garantie” is voor het beleid dat zijn partij geïmplementeerd wil zien, zo berichtte het Italiaanse persbureau Ansa. Hij voegde eraan toe dat president Sergio Mattarella van dat akkoord op de hoogte is gebracht en dat hij een aanbod van zijn vroegere coalitiepartner, de Lega, heeft afgewezen om zelf premier te worden, in ruil voor een hernieuwing van de coalitie.

Mattarella verwacht Conte morgen om 9.30 uur bij zich. Algemeen wordt aangenomen dat de partijloze Cote opdracht zal krijgen een nieuwe regering te vormen.

Lega verliest aan populariteit

Voor ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, die de regeringscrisis uitlokte, is een samenwerking tussen PD en M5S het slechtst denkbare scenario. Het zou hem degraderen van vicepremier die de afgelopen maanden de lakens uitdeelde in Italië tot leider van een oppositiepartij. Zijn gok lijkt zijn partij ondertussen al stilaan populariteit te kosten: de Lega daalde van 38,7 procent (opgetekend eind juli) naar 33,9 procent volgens een peiling die zondag is gepubliceerd. Conte overschaduwt met 61 procent zowel Salvini als Di Maio wat betreft de populariteit van individuele politici. Dat blijkt uit een peiling die afgelopen zaterdag werd afgenomen.