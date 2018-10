Italiaanse snelwegbrug begeeft het na hevige regenval sam

10 oktober 2018

22u25

Bron: belga 20 Op het Italiaanse eiland Sardinië is een snelwegbrug deels vernield na hevige regenval. Bij het incident vielen geen slachtoffers.

De snelwegbrug, die een rivier in de buurt van de stad Cagliari overspande, begaf het over een lengte van verschillende meters. Op dat moment reed geen verkeer meer over de brug, want de autosnelweg was even daarvoor al afgesloten vanwege een verzakking in het wegdek.

Het incident doet denken aan de instorting van de Morandi-brug in Genua in augustus, waarvan je hier een video ziet. Bij die ramp kwamen 43 mensen om het leven.