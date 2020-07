Italiaanse senator lanceert partij Italexit ISA

23 juli 2020

16u15

Bron: Belga 0 Italiaanse senator Gianluigi Paragone heeft donderdag Italexit gelanceerd, een partij die Italië uit de Europese Unie wil halen, in navolging van de Brexit Party.

Gianluigi Paragone, ex-lid van de Vijfsterrenbeweging (M5S) en voormalig televisiejournalist, stelde zijn partij voor twee dagen na een ontmoeting in Londen met de leider van de Brexit Party, Nigel Farage, die een bepalende rol speelde in de beslissing van Groot-Brittannië om uit de EU te stappen. De voorstelling komt ook kort na het Europese akkoord over de bestrijding van de Covid-19-pandemie, waarvan Italië de eerste begunstigde zal zijn.

“De Europese burger bestaat niet”

"De aanhang (van de beweging) zal alleen maar groeien, op hetzelfde ritme als de leugens die Europa ons vertelt", verklaarde Paragone op een persconferentie in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In een interview met de krant La Repubblica zei hij dinsdag dat "de Europese burger niet bestaat" en voorspelde hij dat de EU "weldra zal instorten".



"De meeste Italianen willen de EU niet verlaten. Slechts zo'n 30 procent, op sommige momenten 40 procent, zegt ja op een vertrek" uit de Unie, aldus politicoloog Renato Mannheimer. Hij denkt niet dat de partij van Paragone voldoende publiek kan aanspreken om Italië uit de EU te halen.

De leiders van de Europese Unie keurden dinsdag een herstelplan van 750 miljard euro goed, waarvan een groot deel bestemd is om de economie van Italië te ondersteunen.



