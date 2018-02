Italiaanse schutter (28) heeft geen spijt van aanval op Afrikaanse voorbijgangers mvdb

04 februari 2018

19u31

De 28-jarige Luca Traini, die gisteren zes personen neerschoot in de Italiaanse stad Macerata, heeft geen spijt van zijn daad. Hij zou uit wraak gehandeld hebben, zo melden Italiaanse media.

Traini opende vanuit zijn auto het vuur op voorbijgangers in Macerata. Hij zou het daarbij specifiek gemunt hebben op Afrikaanse migranten. De zes gewond geraakte personen overleefden de beschietingen.



Volgens Italiaanse media wilde Traini daarmee wraak nemen voor de moord op zijn 18-jarige stadsgenoot Pamela Mastropietro. De jonge vrouw liep afgelopen maandag weg uit een revalidatiecentrum voor drugsverslaafden. Zij was daarna enige tijd spoorloos, maar werd later in stukken gesneden teruggevonden in twee koffers langs de kant van de weg. Een Nigeriaanse man is aangehouden als verdachte.

Wraak

Volgens Italiaanse media gaf Traini direct na zijn daad aan uit wraak gehandeld te hebben. "Ik heb gedaan wat gedaan moest worden", zei hij tegen de agenten. In zijn auto werden meerdere nog ongebruikte kogels aangetroffen. De politie hield hem echter aan voor hij die kon gebruiken. De man had een wapenvergunning voor sportief gebruik.



Traini zit momenteel vast op verdenking van poging tot moord uit racistische motieven. Hij wacht de behandeling van zijn zaak af in dezelfde gevangenis als waar de Nigeriaanse verdachte in de zaak Pamela Mastropietro momenteel verblijft. Daarbij wordt er volgens een woordvoerder wel voor gezorgd dat de man "ver gehouden wordt van andere gekleurde verdachten."

