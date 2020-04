Italiaanse scholen openen pas in september SVM

26 april 2020

10u13

Bron: Belga 0 In Italië, een van de zwaarst getroffen landen door de coronacrisis, blijven de scholen dicht tot september. Dat heeft premier Giuseppe Conte gezegd in een interview met ‘La Repubblica’. Hij wil de "strategisch" belangrijke economische activiteiten wel binnenkort opnieuw opstarten.



De overheid voorziet een afbouw van de lockdownmaatregelen in vier fasen, de eerste gaat morgen al in. Over de scholen was tot nu toe echter nog geen duidelijkheid gegeven. De zomervakantie begint er normaal van 8 juni en duurt tot 17 september.

In de eerste fase moet prioriteit gegeven worden aan productie- en industriesectoren die op de export gericht zijn. Een week later volgen dan de bouwsector en de textiel- en mode-industrie. Op 11 mei is het de beurt aan kleding-, schoenen- en andere winkels. Als laatste mogen bars, restaurants en kappers hun deuren weer open op 18 mei, aldus ‘Corriere della Sera’. “Maar alles hangt wel af van de infectiecurve”, klinkt het.

Geen airco

Andere kranten spreken voor de horeca over de tweede helft van mei, maar noemen geen datum. Klanten moeten minstens een meter afstand van elkaar bewaren en mogen niet in ruimtes met airconditioning gezet worden. Daar zou het virus zich immers makkelijker kunnen verspreiden.

De anticoronamaatregelen in Italië zijn de strengste van Europa. Op 12 maart moesten alle winkels dicht met uitzondering van supermarkten en apotheken. De corona-uitbraak heeft minstens 26.300 levens geëist in Italië. Het is daarmee na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld.

