Italiaanse Sana (25) ging haar familie bezoeken in Pakistan. Haar vader zorgde er op gruwelijke wijze voor dat ze nooit meer kon weerkeren Karen Van Eyken

19 juni 2018

18u13

Bron: Corriere della Sera 3 Eind januari ging Sana Cheema uit de Italiaanse stad Brescia naar Pakistan. Ze zou nooit meer terugkeren. Met de weigering van een gearrangeerd huwelijk tekende ze haar doodsvonnis.

Op 19 april zou de Italiaans-Pakistaanse vrouw weer naar Italië vliegen, maar haar vliegtuigzitje bleef leeg. Een dag eerder werd ze gewurgd door haar 55-jarige vader Mustafa Ghulam. Het was een regelrechte eermoord, maar het zou nog een hele tijd duren vooraleer het kwaad opzet aan het licht kwam.

Het waren de vrienden van Sana die een doorbraak forceerden door publiekelijk in de lokale Italiaanse krant 'Il Giornale di Brescia' gerechtigheid te eisen. Ze riepen de Italiaanse autoriteiten op om de dood van de jonge vrouw te onderzoeken.

Op 25 april besliste het Pakistaanse gerecht om het lichaam van Sana op te graven. De vrouw lag begraven in Kot Fath nabij Mangowal, de stad waar haar familie woont en waar ze eind januari naartoe was gereisd.

"Foto's van jongemannen"

Volgens een reconstructie van de feiten konden haar verwanten het niet verkroppen dat ze niet met een man uit dezelfde regio wilde trouwen. Sana van haar kant had in Italië al een relatie met een Pakistaanse jongen die net als zij in Brescia woonde. Maar haar familie beschouwde die relatie als "onrespectvol". Daarop stelde haar vader andere kandidaten aan haar voor. "Hij toonde foto's van jongemannen uit Mangowal, maar ze wilde niet trouwen met iemand in Pakistan", verklaarden haar vrienden.

Na een familiereünie besloot de vader om zijn dochter om te brengen zodat ze nooit meer zou weerkeren naar Italië. Hij wurgde Sana en kreeg daarbij de hulp van zijn 30-jarige zoon en een oom. Het lichaam van Sana werd inderhaast begraven en de verwanten verkondigden dat een ziekte de jonge vrouw fataal was geworden. Die doodsoorzaak staafden ze met vervalste documenten. Vlak na haar dood werden alle profielen van de vrouw op social media door 'iemand' offline gehaald.

Na de noodkreet van haar vrienden in de Italiaanse media en de daaropvolgende autopsie kwam de gruwelijke waarheid aan het licht. Haar vader Mustafa Ghulam, haar oom Mazhar Iqbal en haar broer Adnan werden opgepakt. Volgens Pakistaanse media heeft Sana's vader de moord bekend.