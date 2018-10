Italiaanse ‘Robin Hood’ moet niet naar de cel nadat hij miljoen euro naar arme mensen doorsluisde ADN

04 oktober 2018

15u29

Bron: Corriere Della Sera, La Repubblica 1 Een Italiaanse bankmanager die de rijken bestal om hun geld aan armen te geven, is aan een ritje naar de gevangenis ontsnapt.

Gilberto Baschiera was bankmanager in het kleine bergstadje Forni di Sopra, gelegen in het natuurpark van de Dolomieten. Op zeven jaar tijd stal hij in totaal 1 miljoen euro. Langzaam maar zeker. Het begon allemaal in 2009, tijdens de wereldwijde financiële crisis.

Telkens nam hij kleine bedragen bij lopende rekeningen van rijke klanten weg en schreef hij het geld over naar arme klanten die niet in aanmerking kwamen voor een krediet. Met de financiële duwtjes lukte het wel. Een soort systeem van schaduwfinanciering dus. Maar hoewel vele dankbare klanten hem zo snel als ze konden terugbetaalden, deden sommigen dat niet. Zijn werkgever ontdekte uiteindelijk het stevige gat.



“Ik heb altijd gedacht dat het onze taak was om mensen in nood te helpen, naast het beschermen van spaarders, verklaarde de bankdirecteur in de rechtbank. Het was een soort opstand, legde hij uit. "Tegen een systeem dat gepensioneerden in de kou zet met het minimum en jongeren zonder middelen in de steek laat." Volgens zijn advocaat was de man ervan overtuigd dat de mensen die hij hielp uiteindelijk het geld zouden kunnen terugbetalen. Nadat zijn spel als een kaartenhuisje in elkaar viel, belde hij alle getroffen rijke klanten op, om zijn beweegredenen uit te leggen.

Nooit cent in eigen zak

Nooit stak hij ook maar één cent in zijn eigen zak. En het is vooral daarom dat hij nu niet de gevangenis in moet. De manager kreeg weliswaar wel twee jaar cel, maar omdat hij nog nooit in aanraking is gekomen met het gerecht en omdat hij zelf niets heeft gestolen, kwam het tot een schikking. Baschiera belandt niet effectief achter tralies, maar krijgt een voorwaardelijke celstraf.

Baschiera heeft naar eigen zeggen geen spijt, maar het loopt toch niet helemaal goed af voor hem. Volgens zijn advocaat is de man niet alleen zijn job, maar ook zijn huis kwijt. Dat werd in beslag genomen tijdens het onderzoek naar hem. “Maar de prijs die ik heb betaald voor wat ik heb gedaan, is hoog”, zegt hij. “Ik denk niet dat ik het opnieuw zou doen.”