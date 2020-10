Italiaanse rente zakt naar historisch dieptepunt SVL

13u30

Bron: Belga 0 Goed nieuws voor de Italiaanse staatskas: de rente op dertig jaar is gezakt tot onder de 1,60 procent, het laagste niveau ooit. Dat bericht persagentschap Reuters. Aanleiding is de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog meer stimuleringsmaatregelen zal aankondigen, met name de aankoop van extra schuldpapier.

Ook andere Zuid-Europese landen profiteren hiervan. In Spanje en Portugal bijvoorbeeld zakte de rente op tien jaar maandag onder de 0,20 procent. Dat is het laagste peil in een jaar. De economie in de eurozone blijft haperen als gevolg van een opstoot van het coronavirus. De roep om extra steunmaatregelen neemt toe, en de financiële markten lijken er nu ook van uit te gaan dat de ECB met extra maatregelen zal komen, bevestigt ING-analist Antoine Bouvet aan Reuters.

De Italiaanse rente op dertig jaar zakte de voorbije maand al met 40 basispunten (0,4 procentpunten). De Italiaanse regering moet dus minder rente betalen als ze langjarig schuldpapier uitgeeft, wat goed nieuws is voor de overheidsfinanciën.

Analisten sluiten zelfs niet uit dat de tienjaarsrente voor Spanje en Portugal negatief zou worden, waardoor deze landen dus geld zouden toegestopt krijgen als ze lenen op de internationale markten.

Anderzijds neemt het renteverschil tussen Europa en de VS, waar het economisch een pak beter lijkt te gaan, verder toe. Het verschil tussen de Duitse Bund -dé referentie op de obligatiemarkten- en de Amerikaanse rente is gestegen tot 132 basispunten (1,32 procentpunt), de hoogste 'spread' sinds maart, aldus Reuters.

Later deze week zijn er een pak Europese landen die geld willen ophalen op de financiële markten.