Italiaanse regering schaart zich achter protest van ‘gele hesjes’ tegen president Macron: “Blijf voet bij stuk houden” Karen Van Eyken

07 januari 2019

18u02

Bron: Politico, Focus 6 De Italiaanse regering steunt het protest van de gele hesjes in Frankrijk. Dat blijkt uit een blog die Italiaans vicepremier Luigi di Maio heeft geschreven op de website van zijn Vijfsterrenbeweging en die daarin wordt gesteund door minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van regeringspartij Lega.

“Gele hesjes, houd voet bij stuk”, schrijft di Maio onder meer in de blog. Hij biedt zelfs de steun van zijn partij aan om de protestbeweging bij te staan.

De leider van de Vijfsterrenbeweging stelt dat zowel in Frankrijk als in Italië de politiek lange tijd doof is gebleven voor de verzuchtingen van de burgers die helemaal geen zeggenschap hebben over de beslissingen van de regering - terwijl het net die beslissingen zijn die een grote impact hebben op hun leven. “Het volk schreeuwt om te mogen deelnemen aan het beslissingsproces”, voegt hij daaraan toe. Hij dringt er bij de betogers op aan om stand te houden en wijst er fijntjes op dat de Vijfsterrenbeweging reeds vijf jaar na haar ontstaan tot het Italiaanse parlement is toegetreden. “Zij die ons beledigden, zijn ondertussen van het politieke toneel verdwenen”, stelt di Maio.

Salvini die het duidelijk volledig eens is met zijn collega van het kabinet, heeft verklaard dat hij “eervolle burgers” steunt tijdens hun protestacties tegen de Franse president die “tegen zijn volk” regeerde.

De beweging van de gele hesjes groepeert mensen uit de lagere en middenklasse die sinds 17 november 2018 het sociale en fiscale beleid van de regering aan de kaak stellen, dat volgens hen onrechtvaardig is. Ze eisen ook meer koopkracht. Het burgerprotest uit zich in de bezetting van rotondes en een actiedag elke zaterdag.

Deze Fransen, die op het einde van de maand de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, lijken geen genoegen te nemen met de toegevingen die president Emmanuel Macron deed inzake de belasting op brandstof en de koopkracht. Deze Fransen krijgen nu de steun van de Italiaanse regering.

In Francia, come in Italia, la politica è diventata sorda alle esigenze dei cittadini, tenuti fuori dalle decisioni più importanti che riguardano il popolo. Il grido che si alza forte dalle piazze francesi è uno: “fateci partecipare!”. https://t.co/cBJvUwEk5s Luigi Di Maio(@ luigidimaio) link

