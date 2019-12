Italiaanse regering onder premier Conte dreigt na drie maanden al te bezwijken SVM

06 december 2019

16u32

Bron: Belga 2 De drie maanden oude Italiaanse regering onder premier Giuseppe Conte staat onder druk. Dat blijkt uit verschillende uitlatingen van de afgelopen dagen. De regering, een ongemakkelijke coalitie van voormalig gezworen vijanden, hangt volgens voormalig premier Matteo Renzi nog met haken en ogen aan elkaar.

"Tot vorige week gaf ik de regering (die bestaat uit de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Partito Democratico (PD); nvdr) 95 procent kans om niet te vallen. Nu is dat nog 50 procent", liet Renzi zich ontvallen op televisiezender La7. "Als het zo doorgaat, bestaat de kans dat we naar verkiezingen gaan, want binnen de regering wordt over werkelijk alles gebakkeleid.”

Renzi leidt de groep Italia Viva, een splintergroep van de PD die hij in september verliet. M5S-leider en minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio nuanceerde meteen de woorden van Renzi. "We willen de regering niet omverwerpen. Anders waren we er niet ingestapt", zei hij aan radiozender Radio Capital.

Uit een recente opiniepeiling blijkt trouwens dat bijna de helft van de Italianen voorstander is van een autoritair regime dat de parlementaire democratie vervangt. “48 procent van de Italiaanse bevolking wil een sterke man aan de macht”, zegt het sociale onderzoeksinstituut Censis.

