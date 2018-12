Italiaanse regering maakt noodhulp vrij voor slachtoffers aardbeving Sicilië ttr

28 december 2018

22u10

Bron: belga 0 De Italiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na de aardbeving op het eiland Sicilië eerder deze week. Dat meldde premier Giuseppe Conte op Twitter. Ze maakt 10 miljoen euro aan noodhulp vrij.

Rond de opnieuw actieve vulkaan Etna hebben zich in de afgelopen week verschillende aardbevingen voorgedaan. De situatie is de laatste dagen verbeterd, maar voorzichtigheid blijft geboden, klinkt het bij het Italiaans geologisch instituut.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen van de wereld. De meest recente golf van activiteit begon op 23 december. Woensdag schudde een aardbeving van 4,8 op de schaal van Richter de regio rond Catania door elkaar. Daarbij raakten 28 mensen gewond, en 400 mensen zijn tijdelijk dakloos.