Italiaanse regering krijgt nu ook vertrouwen van Senaat KVDS

10 september 2019

19u36

Bron: Belga 0 De nieuwe Italiaanse regeringscoalitie heeft een tweede parlementaire vertrouwensstemming gewonnen. In de Senaat kreeg de coalitie tussen de Vijfsterrenbeweging (M5S) en de centrumlinkse Democratische Partij (PD) aangevuld met de kleine linkse partij LeU (Liberi e Uguali), 169 stemmen voor en 133 stemmen tegen. Er waren 5 onthoudingen.

Het positieve resultaat was verwacht, want de regering heeft een kleine meerderheid in de Senaat. Maandag had het lagerhuis van het parlement al voor de nieuwe coalitie gestemd, met 343 stemmen voor en 263 stemmen tegen.





Premier Giuseppe Conte en zijn 21 ministers legden vorige week donderdag de eed af bij president Sergio Mattarella in het Quirinaalpaleis in Rome.