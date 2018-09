Italiaanse regering keurt fel bekritiseerde veiligheids- en migratiewet goed jv

24 september 2018

16u45

Bron: afp 13 De Italiaanse ministerraad heeft een wetsdecreet goedgekeurd ter verstrenging van het veiligheids- en migratiebeleid. Het decreet werd bepleit door Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken en tevens leider van de Italiaanse extreemrechtse partij Lega.

"Het is een stap vooruit om Italië veiliger te maken, om maffia en mensensmokkelaars harder aan te pakken, om de kosten van overmatige immigratie te verminderen, om criminelen en valse asielzoekers sneller buiten te zetten, om het burgerschap aan terroristen te ontzeggen en om meer bevoegdheden aan de politie te geven", schreef Salvini op Facebook.

De regering heeft niet onmiddellijk de exacte inhoud bekendgemaakt van deze tekst die van kracht wordt zodra president Sergio Mattarella zijn handtekening eronder heeft gezet, maar binnen de 60 dagen door het parlement moet worden gevalideerd.

De tekst maakt een uitzondering voor humanitaire verblijfsvergunningen -dat een kwart van de asielzoekers in Italië de afgelopen jaren heeft gekregen - en voorziet in de schorsing van de asielaanvraag als de verzoeker "gevaarlijk" is of onderhevig aan een veroordeling in eerste aanleg. Ook wordt de hervorming voorzien van het onthaalsysteem van asielzoekers, die in groepen zullen ondergebracht worden in grote opvangcentra, en ook de verdeling van niet-begeleide kinderen en erkende vluchtelingen over het grondgebied ter bevordering van hun integratie. Het voorziet ook in de intrekking van de naturalisatie van elke vreemdeling die veroordeeld is voor terrorisme.

"Slecht signaal"

Wat de veiligheid betreft, wordt het gebruik van stroomstootwapens veralgemeend, ook voor de gemeentepolitie, en wordt de voorkeur gegeven aan de ontruiming van bezette gebouwen door de verplichting te schrappen om tijdelijke accommodatie aan kwetsbare mensen aan te bieden.

De tekst werd de voorbije weken veelvuldig in de pers besproken en werd nog voor zijn goedkeuring fel gehekeld, ook door coalitiepartner Vijfsterrenbeweging. De secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie, mgr. Nunzio Galantino, had er kritiek op dat immigratie en veiligheid in dezelfde tekst worden behandeld. "Dat betekent dat de migrant al is veroordeeld omwille van zijn situatie en op voorhand al wordt bestempeld als een publiek gevaar, ongeacht zijn gedrag. Dat is een slecht signaal", verklaarde hij.