Italiaanse regering dreigt te stranden door ruzie over treintunnel TT

08 maart 2019

14u50

De spanningen in de regeringscoalitie in Italië lopen steeds verder op door onenigheid over de aanleg van een dure hogesnelheidslijn en de bouw van een treintunnel in de Alpen tussen Frankrijk en Italië. De twee vicepremiers en leiders van de vorig jaar gevormde coalitie, Matteo Salvini van de Noord-Italiaanse Lega en Luigi Di Maio van de protestpartij M5S (Vijfsterrenbeweging), lijken op ramkoers te liggen. Salvini is voorstander van de tunnel, Di Maio tegenstander.

Salvini wiens antimigrantenpartij Lega het erg goed doet in peilingen en in regionale verkiezingen, zei op de Italiaanse tv dat hij wat de tunnel betreft, “bereid is tot het uiterste te gaan”. Volgens hem zal maandag een openbare aanbesteding worden uitgeschreven. Hij gaat de stekker uit de regering trekken “als er teveel neen wordt gezegd”.

Di Maio, wiens eurosceptische protestpartij smadelijke verkiezingsnederlagen in de regio's leed, zei “geschokt te zijn over de onverantwoordelijke dreiging met een regeringscrisis door Salvini”. “We hebben de opschorting van het project gevraagd, dat al twintig jaar oud is”, klonk het. “Dat is zo afgesproken in het regeerakkoord tussen de Liga en de Vijfsterrenbeweging”.

De uit het noorden afkomstige Lega (vroeger Lega Nord) wil graag een snelle verbinding tussen Turijn en Lyon in Frankrijk. Daarmee wordt Noord-Italië rechtstreeks op de Franse hogesnelheidslijnen aangesloten. Di Maio vindt het echter geldverspilling en mogelijk schadelijk voor het milieu. Zijn beweging is groot geworden met stemmen uit het zuiden, maar verliest snel glans.

De M5S is volgens recente regionale verkiezingsuitslagen geen populaire beweging meer die de bezem door het land haalt en de gevestigde orde bestrijdt. In de nationale verkiezing een jaar geleden kreeg M5S bijvoorbeeld op Sardinië nog ruim 42 procent van de stemmen, afgelopen maand in de regionale Sardijnse stembusgang nog geen 10 procent.

Voor de 270 kilometer lange hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon is de bouw van een van de langste spoorwegtunnels ter wereld, 57,5 kilometer lang, nodig. Die kost naar schatting 8,5 miljard euro.