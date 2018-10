Italiaanse regering akkoord over begroting 2019 sam

15 oktober 2018

22u46

Bron: belga 0 De Italiaanse populistische regering is het vanavond eens geworden over het begrotingsontwerp voor volgend jaar. Dat meldt regeringsleider Giuseppe Conte.

Dat begrotingsontwerp bevestigt de doelstellingen rond het begrotingstekort en de regeringsuitgaven. Het voorziet in een tekort van 2,4 procent in 2019, tegenover de 0,8 procent die de vorige, centrumlinkse, regering voorzien had.

Het ontwerp zal voor middernacht worden overgemaakt aan de Europese Commissie, het uiterste tijdstip dat door de Europese regels is vastgesteld.