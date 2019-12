Italiaanse rechter verplicht Facebook om account van neofascistische organisatie te heractiveren kv

12 december 2019

19u51

Bron: Reuters 3 In Italië heeft een rechter de extreemrechtse groep Casapound gelijk gegeven in hun rechtszaak tegen Facebook. Casapound beweerde dat het sociale netwerk hun account niet had mogen afsluiten. De rechter oordeelde nu dat Facebook met de beslissing politiek pluralisme in de weg stond.

In september haalden Facebook en Instagram de accounts van twee Italiaanse neofasctische organisaties, Casapound en Forza Nuova, offline, omdat ze hun beleid aangaande haatzaaierij schonden. Casapound voerde anti-immigratiecampagnes op sociale media. Hun Facebookpagina had zo’n 250.000 volgers.

“De uitsluiting van de verzoeker van Facebook staat in contrast met het recht op pluralisme”, luidde het vonnis. Volgens de rechter heeft Facebook met de beslissing de mogelijkheid tot vereniging en het uitdrukken van politieke boodschappen ernstig onderdrukt of zelfs geëlimineerd.



Het hof oordeelde dat de Facebookaccount “onmiddellijk” moet heropend worden en dat het sociale netwerk 15.000 euro aan gerechtskosten moest terugbetalen aan Casapound. Per dag uitstel hangt Facebook een boete van 800 euro boven het hoofd. Het vonnis verwees niet naar de account op Instagram, die ook eigendom is van Facebook en eveneens geblokkeerd wordt.

Simone Di Stefano, leider van Casapound, reageert tevreden op de beslissing. Een woordvoerder van Facebook laat weten dat het bedrijf het vonnis “onderzoekt”.

Het oordeel had geen betrekking op de blokkering van de Facebookpagina van Forza Nuova.