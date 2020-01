Italiaanse rechter verlaagde straffen in ruil voor seksuele diensten kv

15 januari 2020

20u52

Bron: Belga 0 Een Italiaanse rechter wordt beschuldigd van corruptie omdat hij onder meer straffen had verlaagd in ruil voor seksuele diensten, zo melden Italiaanse media. De magistraat, tevens voorzitter van het lokale hof van beroep, werd vandaag opgepakt.

De rechter werkte in het Zuid-Italiaanse stadje Catanzaro. Hij zou geld, kostbare spullen en seksuele diensten hebben aanvaard in ruil voor inmenging in het proces. Zo sprak hij lichtere straffen uit of legde hij zelfs helemaal geen straf op in bepaalde zaken.

De arrestatie kaderde in een grotere actie van de ordediensten, die loopt sinds 2018. Verschillende andere verdachten werden ook opgepakt.