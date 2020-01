Italiaanse rechtbank verwerpt beroep tegen vrijlating Duitse kapitein reddingsschip KVE

17 januari 2020

14u28

Bron: Belga 0 Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft het beroep verworpen dat het openbaar ministerie had aangetekend tegen de vrijlating van Carola Rackete, de Duitse kapitein van het reddingsschip Sea-Watch 3. De rechter was van mening dat ze had gehandeld uit nood en vanuit het principe om mensen te redden, toen ze in juni aanmeerde ondanks een verbod.

Rackete was in juni ondanks een verbod van de toenmalige Italiaaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini met tientallen geredde migranten aan boord van het reddingsschip Sea-Watch 3 toch de haven van Lampedusa binnengevaren. Ze hadden daarvoor dagen rondgedobberd terwijl Italië steeds de toegang weigerde. Volgens Rackete was het noodzakelijk om uiteindelijk aan wal te gaan omdat de migranten uitgeput en wanhopig waren. Daarop besliste de onderzoeksrechter om Rackete aan te houden, maar ze werd kort daarna weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie in Agrigento, Sicilië, had daarop beroep aangetekend bij het Hof van Cassatie in Rome. Dat beroep werd nu verworpen.

Rackete wordt nog steeds onderzocht in Sicilië op beschuldiging van medeplichtigheid aan illegale immigratie. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt. Haar ngo Sea-Watch is optimistisch over dat lopende onderzoek na de uitspraak van het hof. "Het is waarschijnlijk dat andere onderzoeken worden stopgezet," zei woordvoerder Ruben Neugebauer.