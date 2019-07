Italiaanse Prosecco-regio op Werelderfgoedlijst nla

07 juli 2019

19u24

Bron: Belga 0 De heuvels in het noordoosten van Italië, waar de mousserende wijn Prosecco geproduceerd wordt, zijn toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Dat heeft het Werelderfgoedcomité vandaag beslist in Bakoe, waar het zijn jaarlijkse sessie houdt.

"Overwinning! De Prosecco-heuvels van Conegliano en Valdobbiadene zijn Unesco-werelderfgoed", reageerde de president van de regio Veneto, Luca Zaia, opgetogen op Twitter.

Samen met de architectuur van Frank Lloyd Wright in Amerika is de Prosecco-regio de laatste die aan de lijst van werelderfgoed wordt toegevoegd dit jaar, meldt Unesco op zijn website. Zondagvoormiddag besliste het comité nog over de toevoeging van zes andere culturele sites, onder meer het Paleis van Mafra in Portugal.

Het Werelderfgoedcomité zit al van 30 juni samen voor zijn 43ste sessie in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, en vergadert nog verder tot woensdagmiddag. Naast beslissingen over nieuw werelderfgoed worden ook onder meer rapporten besproken over de staat van instandhouding van de bestaande Unesco-sites.