Italiaanse priester vergokt meer dan half miljoen euro parochiegeld TT

19 april 2018

17u09

Bron: Belga 0 Een Italiaanse priester heeft meer dan een half miljoen euro gelden van zijn parochie vergokt. Dat berichten Italiaanse media onder aanhaling van de plaatselijke katholieke kerk. De 48-jarige Flavio Gobbo heeft schuld bekend en het op een akkoordje gegooid voor een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Deel van de overeenkomst is dat de priester het geld stapsgewijs moet terugbetalen. Hij moet ook een behandeling ondergaan om van zijn gokverslaving af te geraken, met de zegen van zijn kerkelijke oversten.

Gobbo heeft zowel steun gevonden in het gebed als in de vaste wil om snel als priester terug te keren, luidde het in een mededeling van het bisdom Treviso.

Al in oktober 2016 legde hij zijn functie als pastoor van de parochie Spinea, in de buurt van Venetië, neer. De plaatselijke kerk verklaarde toen dat hij kampte met uitputtingsverschijnselen.