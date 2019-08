Italiaanse president start met consultaties, sluiten oppositie en Vijfsterrenbeweging Salvini buiten? 65ste regering sinds 1946 gevallen TT

21 augustus 2019

12u38

Bron: Belga, La Repubblica 0 De Italiaanse president Sergio Mattarella gaat vanaf deze namiddag gesprekken voeren met de verschillende politieke leiders in zijn land, om een weg uit de regeringscrisis te zoeken, nadat premier Giuseppe Conte gisteren zijn ontslag indiende bij de president. Ook de sociaaldemocratische oppositie zit samen met de Vijfsterrenbeweging om te kijken of ze samen een nieuwe regering kunnen vormen, zonder de Lega van vicepremier Matteo Salvini.

Conte had gisteren in de Senaat het einde van de regering van de rechts-populistische Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging aangekondigd, na een bittere ruzie met Salvini. Conte hekelde dat Salvini het land in een crisis had gestort, enkel en alleen om electoraal eigenbelang.

Vandaag en morgen ziet Mattarella de voorzitters van de twee kamers van het parlement en alle partijleiders. Daarna zal hij naar verwachting iemand vragen om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt, kan hij het parlement ontbinden en vervroegde verkiezingen uitroepen. Die zouden eind oktober of begin november kunnen plaatsvinden.

Oppositiepartij Partito Democratico (PD) zit vandaag eveneens met de Vijfsterrenbeweging samen, om te bekijken of ze een coalitie kunnen vormen. Dat is zo goed als de enige manier om nieuwe verkiezingen te voorkomen, die Salvini volgens de opiniepeilingen overtuigend zou winnen.

Italië staat bekend om zijn onstabiele regeringen. De regering van Conte, die nu in lopende zaken is, was al de 65ste sinds het land in 1946 een republiek werd.