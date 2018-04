Italiaanse president start met aartsmoeilijke coalitiebesprekingen KVDS

04 april 2018

13u15

Bron: Belga 0 Een maand na de verkiezingen is de Italiaanse president Sergio Mattarella begonnen met de besprekingen voor de vorming van een nieuwe regering. Mattarella staat voor een zware klus. De kiezer heeft een bijzonder moeilijke puzzel gelegd en na weken van publieke verklaringen, onderonsjes, pogingen tot openingen en veto's is er nog geen duidelijke meerderheid opgestaan.

Mattarella, die de grondwettelijke rol heeft om een premier aan te duiden, startte zijn consultaties vanochtend met de eerste vrouwelijke Senaatsvoorzitter, Elisabetta Alberti Casellati, en nieuwe Kamervoorzitter Roberto Fico. Nadien volgen oud-president Giorgio Napolitano en de vertegenwoordigers van de kleinere formaties. Morgen komen de leiders van de grote partijen langs. (lees hieronder verder)

De anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) van Luigi Di Maio en de uiterst rechtse Lega van Matteo Salvini kwamen als overwinnaars uit de verkiezingen van 4 maart. Beiden ambiëren het premierschap. Di Maio kan zeggen dat zijn partij met ruim 32 procent van de stemmen de grootste van de Laars is geworden, Salvini claimt dat zijn formatie de grootste is in de electorale coalitie met het centrumrechtse Forza Italia, die 37 procent haalde.

Geen absolute meerderheid

Hoe dan ook, geen enkele partij haalde een absolute meerderheid. Alle scenario's blijven mogelijk. M5S en de Lega gooiden het alvast op een akkoordje over de verkiezing van de nieuwe Kamer- en Senaatsvoorzitters. De 31-jarige Di Maio sluit een coalitie met de Lega ook niet uit, maar dan moet de 45-jarige Salvini wel breken met Berlusconi en zijn Forza Italia. "Salvini moet kiezen: Italië veranderen of bij Berlusconi blijven", stelde Di Maio gisteren nog. (lees hieronder verder)

Tussen M5S en de Lega bestaan weliswaar een aantal punten van overeenkomst, bijvoorbeeld over het verlagen van de belastingen, maar toch lijkt een akkoord tussen de twee formaties nog veraf. Zo'n coalitie zou ook niet bepaald op applaus onthaald worden in andere eurolanden. Een deal tussen Di Maio en de Partito Democratico lijkt momenteel ook geen sinecure. De centrumlinkse partij kreeg echter een dreun bij de verkiezingen (18,7 procent) en verkiest een oppositiekuur, maar sommigen in de partij blijven wel openstaan voor dialoog. (lees hieronder verder)

Volgens professor politieke wetenschappen Sofia Ventura is een akkoord tussen Di Maio en het rechtse blok "de meest waarschijnlijke oplossing". Maar, zo verklaarde ze in de krant Corriere della Sera, het zal tijd vergen en de leiders van M5S en de Lega zullen hun claims op het premierschap moeten opbergen en een compromiskandidaat naar voren moeten schuiven.

Probleemkind

Di Maio wil de partners van probleemkind Italië in de eurozone alvast bewijzen dat er met hem geregeerd kan worden. Hij heeft het kritische discours van zijn partij tegen de Europese eenheidsmunt al lang laten varen en nu werkt hij ook aan begrotingsplannen die Italië net als de andere eurolanden tegen midden april moet indienen bij de Europese Commissie.