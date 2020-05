Italiaanse premier: “We gaan deze zomer niet doorbrengen op ons balkon” HLA

10 mei 2020

12u32

Bron: Belga 0 De Italianen mogen deze zomer hun vakantie elders dan thuis doorbrengen. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte zondag aangekondigd. Of buitenlandse toeristen komende zomer naar het land mogen reizen, kon Conte niet bevestigen.

“We gaan deze zomer niet doorbrengen op ons balkon en de schoonheid en pracht van Italië in quarantaine plaatsen", benadrukte Conte zondag in de krant Corriere della Sera. "We kunnen naar de kust gaan, naar de bergen en naar onze mooie steden en we gaan ervan genieten."

"Het zou fijn zijn als Italianen hun vakantie in Italië zouden doorbrengen, zelfs als de vakantie anders is dan normaal omdat mensen zich aan de regels moeten houden en voorzichtig moeten zijn", aldus de Italiaanse premier. Conte zei niet of mensen uit het buitenland naar Italië kunnen reizen.

Sicilië en verschillende andere delen van Zuid-Italië zijn niet zwaar getroffen door de uitbraak van het virus. Veel mensen oefenen druk uit om het toerisme opnieuw op gang te brengen. In Italië dook het coronavirus voor het eerst op in de regio Lombardije. COVID-19 heeft lelijk huisgehouden in het land, met officieel meer dan 30.000 doden en bijna 220.000 geregistreerde besmettingen. Intussen zit het aantal nieuwe infecties in dalende lijn en worden de strikte lockdownmaatregelen stukje bij beetje losgelaten.

