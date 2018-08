Italiaanse premier vroeg Trump om geheime informatie over Iran TTR

08 augustus 2018

15u44

De Italiaanse eerste minister Giuseppe Conte heeft vandaag in Rome gezegd dat hij bij zijn bezoek aan de VS vorige maand aan de Amerikaanse president Donald Trump naar informatie van de geheime inlichtingendiensten heeft gevraagd. Meer bepaald naar die informatie die de Amerikaanse beslissing beïnvloed heeft om opnieuw sancties op te leggen aan Iran.

Conte zei de vraag gesteld te hebben bij zijn bezoek aan Washington in juli. Hij zei dat Italië bereid is om opnieuw te onderhandelen over een nucleaire deal met Iran samen met andere Europese ondertekenaars van de deal.

De VS hebben dat nucleair akkoord met Iran opgezegd. "Je kunt niet een akkoord ondertekenen en vervolgens zeggen dat je niet geïnteresseerd bent of het akkoord ook efficiënt is", aldus Conte.