Italiaanse premier ontkent Russische invloed op zijn regering LH

24 juli 2019

20u45

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft in de Senaat ontkend dat zijn regering ooit onder Russische invloed gestaan heeft, via banden die de extreemrechtse coalitiepartner Lega met Moskou zou hebben. De voorbije weken doken her en der berichten op over pogingen van een hooggeplaatst Lega-lid om miljoenen dollars aan Russische steun vast te krijgen voor de partij.

"Onze positie over Rusland is coherent, redelijk en nooit bovenmatig bepaald door verstorende factoren die tot een afwijking van onze nationale belangen geleid kunnen hebben", aldus Conte. Italië toont zich al langer kritisch voor de internationale sancties tegen Moskou, maar heeft zich nog niet gekant tegen Europese beslissingen tegen de Russen. Legaleider Matteo Salvini, ook vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, gooide wel al verschillende keren met bloemetjes naar de Russische president - dat doet hij "gratis", zegt hij zelf.



Centraal in het zogenaamde Italiaanse Ruslandgate staat Gianluca Savoini, een oud-woordvoerder van Salvini. De Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed berichtte over een opname van een vergadering in Moskou. Daar bespraken Italiaanse en Russische functionarissen geheime Russische betalingen aan de Lega. Savioni was volgens Buzzfeed een van de Italianen die deelnamen aan de vergadering. In februari bracht het Italiaanse blad L'Espresso al een gelijkaardig verhaal.

Er zijn geen bewijzen dat deze deal inderdaad doorging, maar in Milaan loopt een onderzoek.

Conte ging verder niet diep in op dit verhaal. "Ik heb geen (nieuwe, red.) informatie hierover gekregen van de betrokken minister", klonk het, zonder Salvini met naam te noemen. "Op dit moment beschik ik niet over elementen die het vertrouwen dat ik in alle regeringsleden heb op het spel kunnen zetten.”

Salvini heeft intussen al afstand genomen van Savoini. "Wij hebben nooit geld van wie ook gevraagd, gekregen of aangeraakt", zei Salvini op een video die kort voor de toespraak van Conte op Facebook verscheen. Salvini woonde de toespraak zelf niet bij. Eerder had Conte zijn minister, tevergeefs, gevraagd zelf tekst en uitleg te komen geven in het parlement.

Leden Vijfsterrenbeweging stappen op

Tijdens de toespraak stapten de senatoren van de Vijfsterrenbeweging op, volgens Italiaanse media vanwege Contes beslissing om zich te scharen achter de hogesnelheidslijn Turijn-Lyon. De leider van de sociaaldemocratische oppositiepartij, Nicola Zingaretti, zag in de exit van de senatoren het bewijs dat de coalitie gevallen is. "Er is niet langer een meerderheid", tweette hij. "Laat ons een einde maken aan deze doodsstrijd, naar huis gaan en nu verkiezingen organiseren.