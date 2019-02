Italiaanse premier krijgt het zwaar te verduren in Europees Parlement: “Hoe lang zal u nog de marionet zijn van Salvini en Di Maio?” kv

12 februari 2019

20u31

Bron: Belga 0 De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft er een tumultueuze doortocht in het Europees Parlement op zitten. Hij kwam er debatteren over de toekomst van Europa, maar werd door verschillende fracties met de vinger gewezen voor zijn falende economische beleid en zijn harde aanpak van migranten.

Ondanks een pro-Europese speech, kreeg Conte het van de fractieleiders hard te verduren. "Dit is het huis van debat en van franke taal. Ik maak mij ernstig zorgen dat de regering de Italiaanse natie in politieke en economische isolatie aan het storten is", zette de sociaaldemocraat Udo Bullmann meteen de toon. Conte toont zich traditioneel kritisch voor wat hij omschrijft als de Europese elite, maar alleen al de oplopende ruzie met Frankrijk dreigt honderdduizenden Italiaanse jobs op het spel te zetten, zei Bullmann. "En dat zijn geen jobs bij de elite, maar van gewone mensen."

“Uw regering maakt van migranten de zondebokken”

Bij de EVP wierp Manfred Weber, die na de Europese verkiezingen graag Commissievoorzitter wil worden, voorzichtig op dat Italië geen werk maakt van de noodzakelijke hervormingen. "Uw regering loopt niet bepaald voorop. We zien een oplopende schuldgraad en allerminst een stabiele begroting.”



Andere parlementsleden focusten op het "inhumane" karakter van de Italiaanse migratiepolitiek. "Uw regering maakt van de migranten de zondebokken voor alle problemen waar Italië mee kampt en sluit haar havens voor de schepen die de eer van Europa redden door de vluchtelingen te hulp te komen", zei de groene fractieleider Philippe Lamberts (Ecolo).

Volgens zijn liberale collega Guy Verhofstadt (Open Vld) zijn vicepremiers Matteo Salvini (Lega) en Luigi Di Maio (Vijfsterrenbeweging) de echte politieke leiders van Italië. “Uw land heeft de hervorming van het Europees asiel- en migratiebeleid tegengehouden. Het gedrag van Salvini is absurd, want uw land betaalt als eerste de prijs voor het gebrek aan Europees beleid", zei Verhofstadt. Di Maio beschuldigde hij dan weer van onverantwoord gedrag omdat hij vorige week een bezoek bracht aan de Franse 'gilet jaune' Christophe Chalençon, "die niet een, maar twee keer heeft opgeroepen tot een gewapende staatsgreep". “Hoe lang zal u nog de marionet zijn van Salvini en Di Maio?”

Robuuste houding

Conte aanhoorde de kritiek stoïcijns maar verdedigde zich daarna tegen de volgens hem bewust verkeerde voorstelling van de feiten. "We zijn er nog altijd niet in geslaagd onze principes om te zetten in realiteit, maar dat is zeker niet de schuld van Italië, dat is duidelijk." Geen enkel land dat met de komst van zo veel migranten wordt geconfronteerd, zou erin slagen hen op te vangen, beweerde hij. Daarom neemt Italië in de debatten over het migratiebeleid "een meer robuuste houding" aan.

De beschuldiging dat Italië zou nalaten te hervormen, veegde Conte van tafel. "We rollen het breedste hervormingsprogramma ooit uit. (...) Wie deze feiten weerlegt, beledigt heel Europa.”