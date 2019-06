Italiaanse premier dreigt met aftreden wegens gekibbel in regering FVI KG

03 juni 2019

18u47

Bron: ANP, Belga 1 De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft vandaag gedreigd met aftreden wegens aanhoudende spanningen in de regering. De bekvechtende coalitiepartners moeten snel beslissen of ze vervroegde verkiezingen willen of blijven regeren, zei Conte op een persconferentie in het Palazzo Chigi, het kantoor van de regeringsleider.

“Ik wil een duidelijk, eenduidig en snel antwoord, want het land kan niet wachten”, zei de regeringsleider op een persconferentie in Rome. De boodschap van Conte is gericht aan het adres van de extreemrechtse Lega en de anti-establishment Vijfsterrenbeweging. Geruzie tussen beide coalitiepartners heeft de regering lamgelegd.



“Ik vraag aan elkeen van de twee politieke krachten een keuze te maken en mij te zeggen of ze nog de intentie hebben het regeerprogramma te volgen”, zei de eerste minister. “Indien niet, dan geef ik gewoonweg mijn mandaat terug in handen van het staatshoofd.”



De spanningen tussen beide partijen zijn de voorbije week alleen maar toegenomen, vooral ten gevolge van de Europese verkiezingen. De Vijfsterrenbeweging van vicepremier Luigi Di Maio verloor massaal aanhang, terwijl de Lega van minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini een recordscore boekte.

Gekibbel over schulden

De EU heeft gedreigd met strafmaatregelen tegen Italië als dat land niet serieus werk maakt van het terugdringen van de schuldenlast. De Italiaanse staatsschuld heeft een omvang bereikt van 132 procent van het bruto binnenlands product terwijl de EU stelt dat dit nergens in de unie groter mag zijn dan 60 procent.

Lega-leider Matteo Salvini betwist de huishoudregels van Brussel en wil belastingen verlagen om de economie aan te zwengelen. Ook minister Luigi di Maio, voorman van de Vijfsterrenbeweging, wil geld vrijmaken om armoede te bestrijden en de economie vlot te trekken. Maar de coalitiepartners hebben kiezers verschillende zaken beloofd. Conte daarentegen wil dat ze het zuinig aan doen.