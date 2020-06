Italiaanse premier Conte drie uur ondervraagd door parket Bergamo over aanpak coronacrisis KVE

12 juni 2020

16u00

Bron: Belga 0 De Italiaanse premier Giuseppe Conte is vrijdag drie uur lang ondervraagd door het parket van Bergamo. Dat bevestigde een regeringswoordvoerder. Het parket onderzoekt of er in het zwaar getroffen Bergamo voldoende en adequate maatregelen getroffen werden tegen de uitbraak van het coronavirus. Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza en minister van Binnenlandse Zaken Luciana Lamorgese werden eveneens gehoord.

Italië vraagt zich nog altijd af wat de verspreiding van de ziekte in het economisch sterke noorden heeft versneld. Het is onder meer een raadsel waarom Alzano Lombardo en Nembro, in tegenstelling tot andere steden in Lombardije, niet van de buitenwereld werden afgesloten. Die twee voorsteden van Bergamo bleken broeihaarden voor het virus te zijn. Nabestaanden van de slachtoffers in Bergamo hebben een vijftigtal klachten tegen onbekenden ingediend omdat ze nalatigheid vermoeden.

Eind mei werden al Attilio Fontana, president van de Regio Lombardije, en de Lombardische gezondheidscommissaris Giulio Gallera ondervraagd. Zij stelden dat de verantwoordelijkheid bij de regering in Rome lag.



Kort voor het verhoor zei Conte dat hij nog altijd van mening is dat zijn aanpak correct was. "Mijn beslissingen waren op wetenschap gebaseerd en werden in eer en geweten genomen.”