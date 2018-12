Italiaanse premier brengt blitzbezoek aan Libië LH

23 december 2018

23u02

Bron: Belga 0 De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft vandaag tijdens een blitzbezoek aan Libië de leiders van de twee rivaliserende regeringen gesproken. Ondanks de versterkte samenwerking tussen Libië en Italië tijdens de vluchtelingencrisis, was het de eerste keer in jaren dat een Italiaanse regeringsleider zelf de oversteek maakte naar het Noord-Afrikaanse land.

In Tripoli sprak Conte met Fayez Serraj, de premier van de nationale eenheidsregering. Volgens een mededeling van de persdienst van Serraj praatte hij Conte bij over de economische hervormingen en veiligheidsmaatregelen die zijn regering heeft genomen. Conte van zijn kant betuigde zijn steun aan de regering en sprak zich uit voor nationale verzoening.

Conte reisde nadien door naar het oosten van het land, waar hij een onderhoud had met generaal Khalifa Haftar, wiens troepen de regio controleren. De Italiaanse premier beklemtoonde er naar verluidt het belang van een politieke oplossing voor de aanslepende burgeroorlog in het land.

Energiebelangen

In november was Italië al eens gastheer van een tweedaagse conferentie over Libië. Italië heeft er grote energiebelangen en heeft ook omwille van de migratiekwestie alle baat bij een stabilisering van het land. De chaotische situatie maakt van Libië immers het ideale werkterrein voor mensensmokkelaars.

Libië heeft twee rivaliserende regeringen. De regering van Serraj wordt internationaal erkend, de regering in het oostelijke Tobruk wordt gesteund door Haftar. Daarnaast zijn er ook tientallen milities actief in het land.