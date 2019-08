Italiaanse premier biedt ontslag aan: "Salvini creëert politieke crisis om eigenbelang”

20 augustus 2019

16u08

Bron: Belga, Reuters

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zonet in de Senaat het einde van zijn regering aangekondigd en gaat zijn ontslag aanbieden bij president Sergio Mattarella. Het is onduidelijk of er nu nieuwe verkiezingen komen.