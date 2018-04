Italiaanse politie vindt twee kg TNT in bestelwagen uit België TK

15 april 2018

13u40

Bron: Milano Corriere 11 De Italiaanse politie kreeg gisterenochtend iets meer dan verwacht toen ze een bestelwagen met Bosnische nummerplaat tegenhielden aan de grensovergang met Frankrijk. Ze hadden een tip gekregen dat de vijf inzittenden drugs vervoerden, maar vonden uiteindelijk twee kilogram TNT en twee ontstekingsmechanismes.

De bestelwagen, een witte Mercedes Sprinter, was in België vertrokken en had Frankrijk doorkruist. De mannen waren naar eigen zeggen op weg naar Kroatië, van waaruit ze vermoedelijk Bosnië wilden bereiken. De Italiaanse politie hield hen echter tegen aan de grensovergang met Frankrijk na een tip van de Milanese narcoticabrigade. Die vermoedden dat de wagen deel uitmaakte van een drugsorganisatie die verboden middelen richting de Balkan smokkelt. De agenten troffen echter geen drugs aan in de wagen, maar wel explosieven. In het dashboard, achter de autoradio, zat twee kilo TNT verstopt. Vanachter vonden ze ook twee ontstekers.

De bestuurder, een 56-jarige Bosniër, en zijn vier passagiers werden meteen opgepakt. Intussen werd een link met terrorisme uitgesloten. De agenten vermoeden dat de Bosniër linken heeft met een misdaadorganisatie. De vier anderen zouden er niets mee te maken hebben. Van waar de explosieven afkomstig zijn en voor wie ze bestemd waren, is nog niet duidelijk.