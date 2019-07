Italiaanse politie vindt raket bij rechtsextremisten die meevochten in Oekraïne GVV

15 juli 2019

16u59 4 In Italië heeft de politie een indrukwekkende wapenvoorraad buitgemaakt bij een operatie tegen militanten van extreem-rechts. Die hadden zelfs een luchtdoelraket in hun bezit.

Behalve negen recente oorlogsgeweren, een machinepistool en tal van andere vuurwapens bezaten die ook een luchtdoelraket. Het gaat om een 3,8 meter lange Matra Super 530, een projectiel van Franse makelij dat een reikwijdte heeft van veertig kilometer. Het tuig zou afkomstig zijn van het leger van Qatar en nog gebruiksklaar zijn geweest.

Onder de drie arrestanten bevindt zich een gewezen kandidaat-senator voor de extreem-rechtse Italiaanse partij Forza Nuova. Hij werkte tot in 2003 als inspecteur bij de douane, maar kwam daar in de problemen toen bleek dat hij geld ontvreemdde. Verder zijn er nog een Italiaan en een Zwitser opgepakt.

De huiszoekingen gebeurden in Milaan, Varese, Pavia, Novara en Forlì — in het noorden van het land. Of het de bedoeling was om de wapens in Italië te gebruiken, staat nog niet vast. Het onderzoek begon een jaar geleden en spitste zich toen toe op enkele Italianen die in Oekraïne vochten voor het pro-Russische verzet. Zo zijn er al zeker 25 Italianen geïdentificeerd, de meeste geronseld in kringen van neonazi’s en voetbalhooligans.

In eerdere onderzoeken naar die ronselpraktijken is ook de naam van Gianluca Savoini al gevallen. Hij is de vertrouweling van vice-premier Matteo Salvini die ook centraal staat in het schandaal over Russische financiering van Salvini’s verkiezingscampagne.