Italiaanse politie vindt meer dan ton cocaïne in bananencontainers jv

14 november 2019

09u19

Bron: dpa 1 De politie in het zuiden van Italië heeft meer dan een ton cocaïne in beslag genomen. Die zat verstopt in een koelcontainer met bananen uit Zuid-Amerika die op weg was naar Duitsland, meldt het persagentschap ANSA.

De drugs hadden een straatwaarde van zo'n 250 miljoen euro en zaten in 144 pakjes. Ze werden in beslag genomen door de carabinieri met de hulp van de douane en Interpol, in de haven van Gioia Tauro in Calabrië.

Volgens de politie werden de drugs gevonden toen enkele containers op de boot vanuit Zuid-Amerika gescand werden door de douane.