Italiaanse politie vat opnieuw in België gezochte gangster KVDS

31 december 2019

22u14

Bron: Milano Today 12 De Italiaanse politie is er voor de tweede keer in een paar dagen tijd in geslaagd om een man te vatten die in België gezocht werd. Opnieuw ging het om een mensenhandelaar. Deze keer was het iemand die veroordeeld was tot 15 jaar cel.

Het waren de carabinieri in Milaan die de gangster (34) maandag om 17 uur oppakten. De man – een Italiaan uit Lentate sul Seveso, ten noorden van de modestad Milaan – werd tegengehouden bij een routinecontrole op straat in de wijk Brianzola. Tegen hem bleek een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd te zijn omdat hij illegale immigranten smokkelde en zich schuldig had gemaakt aan bendevorming.

Vriendin

Volgens de carabinieri was hij daarvoor in België veroordeeld tot 15 jaar cel. Intussen is de procedure opgestart om hem aan ons land uit te leveren.





Afgelopen weekend vatte de Italiaanse politie ook al een in België gezochte man (29) in Monteroni D’Arbia, een kleine gemeente in de provincie Siena. Die man wordt ervan verdacht een kopstuk te zijn in een netwerk van mensenhandelaars. De Albanees werd gearresteerd toen hij zijn vriendin een bezoekje bracht. Ook hij zal vermoedelijk uitgeleverd worden aan België. Hij zou volgens Italiaanse media in ons land een gevangenisstraf riskeren van 20 jaar.