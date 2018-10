Italiaanse politie pakt voortvluchtige maffiabaas op

Redactie

21 oktober 2018

23u06

Bron: anp/dpa

0

In Rome is een kopstuk van de Italiaanse misdaadorganisatie 'Ndrangheta aangehouden. Dit heeft de Italiaanse politie bekendgemaakt. Filippo Morgante (48) was al een jaar voortvluchtig. Hij geldt als een van de leiders van de Gallico-maffiafamilie.