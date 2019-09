Italiaanse politie pakt twee migranten van Ocean Viking op voor mensenhandel HR

27 september 2019

17u30

Bron: Belga 3 Buitenland Twee migranten die deze week met het humanitaire schip Ocean Viking van SOS Mediterranee en Artsen Zonder Grenzen (AZG) in Italië arriveerden, zijn gearresteerd op beschuldiging van mensenhandel. Dat heeft de Italiaanse politie gemeld in een persbericht.

De Egyptenaren Mohammed Youssef Ali (42) en Atito Salama Soliman (24) zaten achter het stuur van de boot die door de Ocean Viking werd gered en waarop 182 migranten zaten. De politie pakte de twee op na ondervraging van andere migranten aan boord en na het zien van opnames die ze met hun gsm hadden gemaakt.

Volgens de migranten hadden de twee niet in migrantencentra in Libië gezeten zoals de rest en kwamen ze uit eigen beweging aan boord. Andere migranten hadden betaald voor hun overtocht, maar werden eerst een aantal dagen opgesloten in een magazijn in Libië toen ze pas in Libië arriveerden. Gewapende en gemaskerde mannen hadden hen vervolgens naar de kust gebracht waar ze in een houten boot stapten.

De Ocean Viking legde dinsdag in de haven van Messina op Sicilië aan. Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken zullen de 124 migranten aan boord van de Ocean Viking worden verdeeld over Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland en Luxemburg.

