Italiaanse politie ontdekt voor 28 miljoen euro valse eurobiljetten KV

18u47

Bron: Belga 0 Thinkstock Het gaat om biljetten van 10, 20 en 50 euro. De Italiaanse politie heeft zo'n 900.000 valse bankbiljetten ontdekt, voor een waarde van meer dan 28 miljoen euro. De biljetten waren van zeer goede kwaliteit. Er werden ook dertien personen opgepakt.

Tijdens het onderzoek werden drie clandestiene drukkerijen aangetroffen, waarvan één in Roemenië, zo maakte de politie vandaag bekend in een persbericht. Daarbij werden ook 939.775 bankbiljetten in beslag genomen, in coupures van 10, 20 en 50 euro.

Dertien mensen zijn opgepakt. De bende valsemunters zou zijn geleid door twee mensen uit de streek van Napels, "met een lange staat van dienst in de namaaksector", aldus de politie. De verdachten zouden de drukkerijen verschillende malen hebben verplaatst, om geen argwaan te wekken.